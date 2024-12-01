Жахливий ранок для Херсона

https://racurs.ua/ua/n201734-jahlyvyy-ranok-dlya-hersona-rashysty-atakuvaly-z-bpla-marshrutku-ie-zagybli.html

Ракурс

Уранці 1 грудня приблизно о 8.15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Є загиблі та поранені.

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Попередньо, черговий терористичний удар росіян забрав життя трьох мирних жителів. Інформацію ще уточнюють.

Також відомо на цю мить, що сімеро херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Ще одна людина постраждала внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. З мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку. Медики її дообстежують, повідомили в Херсонській ОВА.