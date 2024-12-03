Малолетние агенты рф взорвали взрывчатку у здания полиции. Фото: СБУ

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Ракурс

Малолітніх російських агентів затримали за вчинення терористичного акту в Київській області.

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СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які були завербовані російськими спецслужбами. Ці зловмисники 28 листопада здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині — підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Для теракту юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховку на Київщині. Вибух транслювали в прямому ефірі через смартфон. Внаслідок теракту ніхто не постраждав.

Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Телеграм. Однак обіцяних грошей від росіян вони так і не отримали.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали п’ятьох російських агентів, які 20 листопада підірвали вибуховий пристрій у центральній частині Житомира. Керував бандою 46-річний харків’янин, який залучив до терористичної діяльності мешканців Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років.