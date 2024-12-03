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Львовский псевдоактивист Стаиов вышел из СИЗО
Львовский псевдоактивист Стаиов вышел из СИЗОhttps://racurs.ua/n201805-lvovskiy-psevdoaktivist-staiov-vyshel-iz-sizo.htmlРакурс
За львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва внесли заставу — він вийшов із СІЗО.
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Про це повідомляють «Ґрати».
Остапа Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розміщення ЗСУ. Наприкінці листопада йому призначили заставу у 908 тисяч гривень, яку вже внесли його прихильники.
Мережа Стахіва, за даними кількох медіа, зривала мобілізацію, поширювала проросійські фейки й завалювала держструктури запитами.
Минулог тижня Галицький районний суд Львова ухвалив продовження запобіжного заходу для Остапа Стахіва — це тримання під вартою до 25 грудня із можливістю внесення застави 908 тис. грн. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.
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