В Южной Корее ввели военное положение

https://racurs.ua/n201806-v-ujnoy-koree-vveli-voennoe-polojenie.html

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.

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Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.

Я оголошую військовий стан, щоб викорінити просіверокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок, — заявив він.

За даними агентства, вночі глава держави провів екстрену нараду. Як пише AFP, Юн звинуватив опозицію країни у симпатіях до Північної Кореї.