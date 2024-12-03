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Ракурс

В Южной Корее ввели военное положение

3 дек 2024, 15:59
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.


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Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.

Я оголошую військовий стан, щоб викорінити просіверокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок, — заявив він.

За даними агентства, вночі глава держави провів екстрену нараду. Як пише AFP, Юн звинуватив опозицію країни у симпатіях до Північної Кореї.

Источник: Ракурс


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