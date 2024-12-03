В Южной Корее ввели военное положение

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В Южной Корее ввели военное положениеhttps://racurs.ua/n201806-v-ujnoy-koree-vveli-voennoe-polojenie.htmlРакурс
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.
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Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.
Я оголошую військовий стан, щоб викорінити просіверокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок, — заявив він.
За даними агентства, вночі глава держави провів екстрену нараду. Як пише AFP, Юн звинуватив опозицію країни у симпатіях до Північної Кореї.
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