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Ракурс
У Південній Кореї ввели воєнний стан

У Південній Кореї ввели воєнний стан

3 гру 2024, 15:59
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.


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Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.

Я оголошую військовий стан, щоб викорінити просіверокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок, — заявив він.

За даними агентства, вночі глава держави провів екстрену нараду. Як пише AFP, Юн звинуватив опозицію країни у симпатіях до Північної Кореї.

Президент каже, що вдався до такого кроку, бо опозиційні партії взяли в заручники парламентський процес. Він пообіцяв «викорінити мерзенні пропівнічнокорейські антидержавні сили».

Джерело: Ракурс


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