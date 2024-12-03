Сибига привез Будапештский меморандум в штаб-квартиру НАТО

https://racurs.ua/n201807-sibiga-privez-budapeshtskiy-memorandum-v-shtab-kvartiru-nato.html

Ракурс

Сибіга привіз Будапештський меморандум до штаб-квартири НАТО.

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Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, справжнє нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки України недоречні та неприйнятні. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити безпеку України та трансатлантичну безпеку.

Сибіга також закликав передати Україні щонайменше 20 систем ППО, зокрема Hawk, NASAMS, IRIS-T, щоб запобігти енергетичному блекауту.

Міністр, який зараз перебуває з візитом у Брюселі, наголосив, що це дозволить забезпечити енергетичну стійкість України в зимовий період та уникнути блекаутів.

Тож ми обговоримо з партнерами концепцію «миру через силу». У нас є чітке розуміння, які кроки наших друзів потрібні, щоб зробити нашу «домашню роботу, — додав він.

Нагадаємо, Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

У заяві МЗС України підкреслюється, що вона зроблена «з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму». Документ оприлюднений за два дні до згаданої дати.

МЗС також нагадує, що йдеться не лише про українську і не лише про європейську безпеку, оскільки напад на Україну всупереч домовленостей 1994 року «підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння» і пожвавив «активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали».