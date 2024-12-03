Минобразования определило даты проведения НМТ в 2025 году

https://racurs.ua/n201814-minobrazovaniya-opredelilo-daty-provedeniya-nmt-v-2025-godu.html

Ракурс

Проведення національного мультипредметного тестування (НМТ) у 2025 році розпочнеться 14 травня.

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Так, вступні іспити до закладів вищої освіти у форматі зовнішнього незалежного оцінювання будуть проведені з 14 травня до 25 липня. Про це йдеться у наказі міністра освіти Оксена Лісового.

Формат НМТ залишається незмінним — тести з чотирьох предметів. Спочатку протягом 120 хвилин учасники НМТ будуть виконувати тести з української мови та математики, а після 20-хвилинної перерви продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором (українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).

В 2024 році у травні НМТ складали випускники минулих років, а випускники поточного року проходили тестування після завершення навчання.