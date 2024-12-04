Жители ВОТ отказываются от получения российских паспортов, фото: «Дом»

https://racurs.ua/n201834-rossiyane-vynujdeny-otkladyvat-plany-po-integracii-vot-iz-za-soprotivleniya-mestnyh-jiteley-cns.html

Ракурс

Російським загарбникам доводиться коригувати свої плани, через ігнорування місцевими жителями їхніх «ініціатив».

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Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог змушений перенести на рік введення в дію, а саме на 1 січня 2026 року, обов’язкового страхування населення на ТОТ. Причиною є низький рівень паспортизації, адже саме червона макулатура не необхідна для оформлення страхування, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що жителі ТОТ продовжують уникати отримання паспортів.

Попри тиск та примус, й постійні рейди рівень паспортизації лише на незначний рівень перевищує 50% населення, що залишилось проживати на ТОТ, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС закликають й надалі ігнорувати окупаційні вказівки та повідомляти про розміщення ворога до відповідного анонімного чат-бота.