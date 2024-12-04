Правительство Франции было отправлено в отставку. Фото:

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Уряд Франції відправили у відставку — французький парламент виніс вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє.

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За відставку чинного уряду проголосував 331 депутат Національних зборів. Для відповідного рішення необхідно було набрати 289 голосів. Про це повідомило видання Le Figaro.

Прем'єр Барньє під час виступу перед парламентом наголосив, що реальність державних фінансів не зникне за допомогою «магії вотуму недовіри».

Така реальність. Я намагався боротися з нею, представляючи складні фінансові тексти. Я б вважав за краще роздавати гроші, хоча у нас їх немає. Але ця реальність залишається, вона не зникне за помахом чарівної палички, — зазначив посадовець.

Як пише видання, це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду з 1962 року.

Як відомо, Мішель Барньє пробув у якості прем'єр-міністра на посаді всього три місяці. Його каденція була спочатку обумовлена підсумками літніх дострокових парламентських виборів.

Президент Еммануель Макрон пообіцяв вирішити питання з призначенням нового прем'єра упродовж 24 годин.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що відставка уряду у Франції може призвести до ускладнення ухвалення важливих законів. Зокрема, це стосується бюджету на 2025 рік.

Джерело: Le Figaro