Начальник Генштаба ВС рф Герасимов звонил главе армии США Брауну после удара «Орешником»

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Ракурс

Начальник Генштабу ЗС рф Гєрасімов телефонував голові армії США Брауну після удару «Орєшніком».

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Видання зазначає, що розмова відбулася 27 листопада, через 6 днів після удару ракети «Орєшнік» по Дніпру. Зокрема, Гєрасімов заявив, що запуск балістичної ракети нібито запланували задовго до того, як адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати ATACMS для ударів углиб росії.

ABC News пише, що Гєрасімов дзвонив до американського генерала, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря.

Він запропонував американським кораблям відійти на безпечну відстань. 3 грудня російське Міністерство оборони оголосило про це випробування публічно, воно відбулося в східній частині Середземного моря.

Такий дзвінок є другим за час повномасштабної війни.

ABC і New York Times повідомляють про зміст бесіди зі слів анонімних джерел у Пентагоні. Прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, підтвердив факт дзвінка і додав, що «на прохання генерала Гєрасімова генерал Браун погодився не оголошувати про зміст дзвінка за своєю ініціативою».

Москва поки нічого не повідомляла про цю розмову.