73-й центр ССО провел дерзкий рейд в Курской области

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Ракурс

73-ій центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області.

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Українські бійці заскочили на позиції 810-ої бригади морської піхоти росії.

В ході швидкоплинного бою, як стверджують спецпризначенці, було знищено 17 російських військових і 12 севастопольських морпіхів захопили в полон.