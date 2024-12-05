Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
73-й центр ССО провел дерзкий рейд в Курской области

73-й центр ССО провел дерзкий рейд в Курской области (ВИДЕО)

5 дек 2024, 12:08
999

73-ій центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області.


.

Українські бійці заскочили на позиції 810-ої бригади морської піхоти росії.

В ході швидкоплинного бою, як стверджують спецпризначенці, було знищено 17 російських військових і 12 севастопольських морпіхів захопили в полон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров