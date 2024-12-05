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73-й центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області
73-й центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201863-73-y-centr-sso-proviv-zuhvalyy-reyd-v-kurskiy-oblasti-video.htmlРакурс
73-ій центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області.
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Українські бійці заскочили на позиції 810-ої бригади морської піхоти росії.
В ході швидкоплинного бою, як стверджують спецпризначенці, було знищено 17 російських військових і 12 севастопольських морпіхів захопили в полон.