Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
73-й центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області

73-й центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області (ВІДЕО)

5 гру 2024, 12:08
999

73-ій центр ССО провів зухвалий рейд в Курській області.


.

Українські бійці заскочили на позиції 810-ої бригади морської піхоти росії.

В ході швидкоплинного бою, як стверджують спецпризначенці, було знищено 17 російських військових і 12 севастопольських морпіхів захопили в полон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів