Сирийские повстанцы вошли в еще один крупный город

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Ракурс

Сирійські повстанці увійшли в місто Хама.

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Про це 5 грудня передає Reuters.

Сирійська армія у складі з російськими військами оголосила, що повстанці увійшли в Хаму після інтенсивних зіткнень, і сказала, що передислокується за межі міста, «щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти боям у містах».

Повстанці заявили, що зайняли райони на північному сході міста та захопили центральну в’язницю, звільнивши затриманих.

Минулого тижня бойовики увійшли до головного північного міста Алеппо.

Опозиційні режиму Асада угруповання — це в тому числі сили, що підтримуються Туреччиною, а також визнане в США та інших країнах світу терористичне угруповання «Хайат Тахрір аш-Шам». Режим Асада підтримують Іран, росія та ліванське радикальне угруповання «Хезболла», визнане терористичним у США.

Башар Асад готовий розглянути розрив зв’язків з Іраном ��, повідомляє арабська газета Asharq Al-Awsat.

Поінформовані джерела у Вашингтоні повідомили, що президент Сирії Асад готовий як ніколи раніше розглянути ініціативи щодо розриву зв’язків з Іраном. Джерела також натякнули на можливу попередню угоду, яка може призвести до політичного процесу між режимом Асада та Туреччиною ��, при цьому зусилля росії відіграють ключову роль у цьому процесі.

Крім того, «російська підтримка в обороні р. Хама служить сигналом Асаду, що він не буде залишений без підтримки в політичній ситуації, що склалася», наголошується в статті.