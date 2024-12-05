Виталий Ким, скриншот видео

https://racurs.ua/n201876-o-planah-rashistov-shturmovat-pravyy-bereg-dnepra-my-znali-esche-chetyre-mesyaca-nazad-kim.html

Ракурс

Силам оборони ще чотири місяці тому біло відомо про підготовку рашистами можливого штурму правого берега Дніпра

.

Про це сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про те, що російські війська готуються до можливого штурму правого берега Дніпра, ми знали ще чотири місяці тому і готувалися, — наголосив він.

За словами Кіма, не виключено, що боку рашистів може бути відволікаючий манер, проте в будь-якому разі реакція буде відповідною.

Розуміємо сили і засоби. Будемо відповідно реагувати. Тому те, що починають закидувати росіяни про те, що зараз десь щось біжить чи недостатньо кого — все в нас достатньо. Все розуміємо, все складно, але все контрольовано, — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що рашисти зібрали 300 човнів для перетину Дніпра.