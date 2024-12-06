Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Преимущество российской артиллерии в количестве снарядов значительно уменьшилось, фото: «Новости Брянска»

Преимущество россии в артиллерии на поле боя значительно уменьшилось — SkyNews

6 дек 2024, 14:18
999

росія втратила значну перевагу в артилерії на полі бою — співвідношення обстрілів зменшилося до 1,5 російських снаряда на кожен український. Раніше перевага росіян у цьому показнику була п’ятикратною.


.

Про це повідомляє видання SkyNews з посиланням на анонімні джерела серед західних чиновників.

Джерела видання пояснюють це «широким спектром факторів»:

  • обмеженнями на російських військових виробничих лініях;
  • труднощами з транспортуванням більшої кількості снарядів на фронт залізницею;
  • ударами українських безпілотників по стратегічних запасах російських і північнокорейських боєприпасів, розміщених на території рф;
  • поставками боєприпасів Заходом, які допомагають зміцнити український арсенал.

Однак, за словами співрозмовників видання, величезна кількість російських плануючих бомб, схоже, компенсує зменшення переваги над Україною на артилерійському фронті. За словами одного з джерел, відбулося «масове збільшення використання російських плануючих бомб на фронті з руйнівним ефектом».

Співрозмовники видання зазначають, що хоча російські війська все ще продовжують захоплювати території в Україні, це відбувається жахливою ціною і нагадує найкривавіші моменти Першої світової війни:

  • 28 листопада російські війська втратили 2 тис. осіб — «новий максимум війни», вперше кількість загиблих і поранених перевищила позначку в 2 тис. осіб;
  • середньодобова кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців в Україні за весь листопад перевищувала 1,5 тис. вже третій місяць поспіль, що в середньому становить 1 тис. 523 особи.

Джерело: SkyNews


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров