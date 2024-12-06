Преимущество российской артиллерии в количестве снарядов значительно уменьшилось, фото: «Новости Брянска»

https://racurs.ua/n201897-preimuschestvo-rossii-v-artillerii-na-pole-boya-znachitelno-umenshilos-skynews.html

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росія втратила значну перевагу в артилерії на полі бою — співвідношення обстрілів зменшилося до 1,5 російських снаряда на кожен український. Раніше перевага росіян у цьому показнику була п’ятикратною.

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Про це повідомляє видання SkyNews з посиланням на анонімні джерела серед західних чиновників.

Джерела видання пояснюють це «широким спектром факторів»:

обмеженнями на російських військових виробничих лініях;

труднощами з транспортуванням більшої кількості снарядів на фронт залізницею;

ударами українських безпілотників по стратегічних запасах російських і північнокорейських боєприпасів, розміщених на території рф;

поставками боєприпасів Заходом, які допомагають зміцнити український арсенал.

Однак, за словами співрозмовників видання, величезна кількість російських плануючих бомб, схоже, компенсує зменшення переваги над Україною на артилерійському фронті. За словами одного з джерел, відбулося «масове збільшення використання російських плануючих бомб на фронті з руйнівним ефектом».

Співрозмовники видання зазначають, що хоча російські війська все ще продовжують захоплювати території в Україні, це відбувається жахливою ціною і нагадує найкривавіші моменти Першої світової війни:

28 листопада російські війська втратили 2 тис. осіб — «новий максимум війни», вперше кількість загиблих і поранених перевищила позначку в 2 тис. осіб;

середньодобова кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців в Україні за весь листопад перевищувала 1,5 тис. вже третій місяць поспіль, що в середньому становить 1 тис. 523 особи.

Джерело: SkyNews