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Ракурс
лукашенко попросил у путина его «Орешник»

лукашенко попросил у путина его «Орешник»

6 дек 2024, 16:30
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Самопроголошений диктатор білорусі олександр лукашенко звернувся до колеги з Кремля владіміра путіна з проханням розмістити нібито нову ракетну систему «Орєшнік» у своїй країні.


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Цю заяву він зробив під час церемонії підписання договору про гарантії безпеки Союзної держави, повідомляє білоруський телеграм-канал «Пул первого».

Підписаний авторитарним лідером білорусі та диктаторо рф договір дозволить використовувати будь-які засоби, в тому числі і російську ядерну зброю, для захисту обох країн.

У відповідь на прохання лукашенка путін заявив, що вважає можливим розміщення «Орєшніка» на білоруській території.

Источник: Ракурс


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