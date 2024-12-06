лукашенко попросив у путіна його «Орєшнік»

https://racurs.ua/ua/n201904-lukashenko-poprosyv-u-putina-yogo-orieshnik.html

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Самопроголошений диктатор білорусі олександр лукашенко звернувся до колеги з Кремля владіміра путіна з проханням розмістити нібито нову ракетну систему «Орєшнік» у своїй країні.

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Цю заяву він зробив під час церемонії підписання договору про гарантії безпеки Союзної держави, повідомляє білоруський телеграм-канал «Пул первого».

Підписаний авторитарним лідером білорусі та диктаторо рф договір дозволить використовувати будь-які засоби, в тому числі і російську ядерну зброю, для захисту обох країн.

У відповідь на прохання лукашенка путін заявив, що вважає можливим розміщення «Орєшніка» на білоруській території.