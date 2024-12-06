Сырский о боях в Курской области: Главная задача – усилить устойчивость обороны

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бригади, які залучені до боїв на Курському напрямку.

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У своїх соцмережах він 6 грудня повідомив, що робота там триває у цілодобовому режимі, водночас війська рф наступають переважаючими силами.

Зараз наша головна задача — посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Вирішенню в тому числі і цих питань була присвячена моя робота, — йдеться в його повідомленні.

Володимир Зеленський наприкінці листопада застерігав, що диктатор рф владімір путін прагне витіснити ЗСУ із Курської області росії до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Тоді Зеленський констатував неукомплектованість та уповільнене постачання ЗСУ там, але запевнив, що російська армія зазнає у Курській області таких втрат, як «ніколи не було».

Тоді ж агенція «Укрінформ» з посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ повідомляла, що армія рф втратила на цьому напрямку 25 тис. особового складу, хоча контрольована ЗСУ на Курщині площа скоротилася.

Українські військові, які контролювали максимально 1376 квадратних кілометрів Курської області, зараз контролюють там близько 800 квадратних кілометрів там.