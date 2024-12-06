Иностранное финансирование в ноябре полностью покрыло бюджетные нужды

https://racurs.ua/n201906-inostrannoe-finansirovanie-v-noyabre-polnostu-pokrylo-budjetnye-nujdy.html

Ракурс

У листопаді Україна отримала 6,5 млрд дол. іноземного бюджетного фінансування.

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Цих коштів вистачило, щоб повністю покрити дефіцит бюджету (6,1 млрд) та частину погашення боргу (1,1 млрд) у листопаді, повідомляє «Що з економікою?» 一 канал Центру економічної стратегії.

Вперше Україна отримала позику від Південної Кореї 一 100 млн дол. Окрім цього, до бюджету надійшло:

4,8 млрд дол. 一 кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд;

1,35 млрд 一 грант від США;

235 млн 一 пільгове фінансування від Японії;

100 млн 一 позика від Республіки Корея;

10,8 млн євро 一 грант від Норвегії.

Завдяки значним надходженням золотовалютні резерви України зросли вперше з серпня та майже сягнули 40 млрд дол. Значний рівень резервів дозволяє НБУ проводити інтервенції для стабілізації курсу гривні та загалом є важливою подушкою безпеки для економіки.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала вже $100,79 млрд зовнішньої фінансової допомоги. Іноземне фінансування втримало українську економіку від колапсу в умовах війни.

Завдяки цим коштам Україна здатна фінансувати цивільні видатки бюджету, коли всі власні надходження йдуть на фінансування оборони.

Найбільше коштів Україна за ці роки отримала від Європейського Союзу ($40,5 млрд), США ($28,2 млрд) та МВФ ($11,4 млрд). Значні обсяги фінансування також надходили від Японії ($6,3 млрд), Канади ($5,4 млрд), Великої Британії ($2,6 млрд). Загалом український бюджет фінансували 27 різних країн та організацій.

35% фінансування Україна отримала як безповоротний грант, а 65% надходило у формі пільгових кредитів. Такі кредити сильно відрізняються від звичайних, комерційних кредитів. Здебільшого Україна почне повертати тіло кредитів через декілька десятиліть, а відсотки за кредитами для нас мінімальні або взагалі відсутні.

Попри те, що обсяги наданого Україні фінансування є безпрецедентними, вони все одно менші за потребу. За роки повномасштабної війни дефіцит державного бюджету перевищив $120 млрд; ще близько $33,5 млрд пішло на погашення внутрішніх та зовнішніх боргів.

Отже, $100 млрд іноземних коштів покрили 64% потреби у додатковому фінансуванні.

Допоки триває повномасштабна війна, Україна не зможе жити без іноземного фінансування. Основою допомоги на наступні роки має стати $50 млрд грантів та кредитів від країн G7, забезпечені доходами від заморожених російських активів.