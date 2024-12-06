Байден хочет "превентивно помиловать" тех, кого может преследовать Трамп

https://racurs.ua/n201908-bayden-hochet-preventivno-pomilovat-teh-kogo-mojet-presledovat-tramp.html

Ракурс

В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість «превентивного помилування» чиновників, яким може загрожувати переслідування за президентства Дональда Трампа.

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Про це дізналася газета The Washington Post.

Такі обговорення в чинній президентській адміністрації виникли на тлі того, що і сам Трамп, і кандидати, з яких він хоче сформувати свою майбутню команду, не раз говорили про політичне переслідування своїх політичних супротивників. Зокрема, Кеш Патель, якого Трамп хоче призначити на посаду директора ФБР, закликав до відплати супротивникам і критикам Трампа.

Байден ще не ухвалив рішення про «превентивне» помилування. Але його команда працює, щоб у разі позитивного рішення все було готово. Обговорення про «завчасне помилування» окремих політиків та чиновників, за даними WP, ведуться на найвищому рівні у Білому домі.

В обговореннях фігурували імена Ентоні Фаучі, відповідального за реагування на COVID-19, колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який назвав Трампа «фашистом», сенатора від Каліфорнії Адама Шиффа, який очолював розслідування щодо першого імпічменту Трампа Трампа Ліз Чейні.

Серед демократів немає однозначної оцінки таким можливим помилуванням, пише WP.