Силовики в Тбилиси начали ночные агрессивные задержания и разгон акции на проспекте Руставели

https://racurs.ua/n201922-siloviki-v-tbilisi-nachali-nochnye-zaderjaniya-i-razgon-akcii-na-prospekte-rustaveli-video.html

Ракурс

Силовики увечері 6 грудня розпочали брутальні затримання та розгін акції на проспекті Руставелі у Тбілісі.

.

Раніше МВС Грузії заявило, що парламент має мобілізувати різні підрозділи поліції для «підтримання правопорядку».

МВС закликало учасників акції висловлювати протест у рамках, встановлених законом. Інакше обіцяло застосувати «відповідну правову реакцію з боку поліції». Загалом акція мала мирний характер.

МВС попередило протестувальників про готовність поліцейських сил на території, що прилягає до парламенту.

Згодом спецназ просувався з площі Свободи до будівлі законодавчого органу, стукаючи палицями по щитах.

Демонстрантів закликали розійтися гучномовцем.

У МВС стверджують, що ситуація на акції загострилася через «незаконні дії насильницьких груп». Вони кидали каміння та запускали феєрверки у напрямку поліції та будівлі парламенту, внаслідок чого один співробітник МВС постраждав.

Згодом у МВС скаржилися, що на вулиці Чичінадзе піротехнікою обстріляли кордон патрульної поліції. Ті розбіглися, їх змінив спецназ. Згодом спецназ із Чичінадзе також спустився на Руставелі. Туди підганяють водомети.

З 28 листопада до сьогодні на акціях протесту в Грузії було затримано близько 400 осіб. Про це 6 грудня повідомив Transparency International Georgia (TIG).

Понад 350 осіб проходять у адміністративних справах, а 26 — у кримінальних. TIG при цьому наголошує, що понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.

Вік затриманих — від 15 до 60 років. Крім чоловіків були заарештовані жінки та діти. Серед затриманих — 7 іноземців. Судді застосовують суворі санкції: штраф у розмірі 2000−3000 ларі (приблизно 700−1000 доларів) або арешт на строк від 4 до 14 діб.

Понад 80 затриманих потребували стаціонарного лікування. Місцеперебування затриманих протягом багатьох годин не було відоме адвокатам. Судді виносять рішення на підставі показань поліцейських і не беруть до уваги докази захисту.

У разі побиття або катувань затриманих суддя жодного разу не звернувся до Спеціальної слідчої служби.

Судді не дозволяють затриманим розповідати про побиття та тортури. Судді кажуть, що їх це не стосується. За даними Transparency International Georgia, жоден поліцейський поки не покараний.