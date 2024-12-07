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В российском Майкопе слышали взрывы, было видно зарево и дым вблизи авиабазы ​​"Ханская"

В российском Майкопе слышали взрывы, было видно зарево и дым вблизи авиабазы ​​"Ханская" (ВИДЕО)

7 дек 2024, 08:07
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В ніч проти суботи, 7 грудня, росЗМІ заявили про вибухи в районі аеродрому «Ханська» поблизу міста Майкоп.


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Місцеві жителі повідомили про вибухи над Майкопом близько 2 години ночі. У регiонi працювали сили ППО.

У соцмережах пишуть про щонайменше два потужних вибухи в районі аеродрому «Ханська» біля Майкопа, який у жовтні 2024 року вже атакували українські військові.

Повітряна тривога в регіоні не оголошувалась. Місцева влада вибухи також поки не коментувала.

Очевидці поділились кадрами пожежі в районі аеродрому «Ханська» у соцмережах.

Источник: Ракурс


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