В российском Майкопе слышали взрывы, было видно зарево и дым вблизи авиабазы ​​"Ханская"

https://racurs.ua/n201923-v-rossiyskom-maykope-slyshali-vzryvy-bylo-vidno-zarevo-i-dym-vblizi-aviabazy-hanskaya-video.html

Ракурс

В ніч проти суботи, 7 грудня, росЗМІ заявили про вибухи в районі аеродрому «Ханська» поблизу міста Майкоп.

.

Місцеві жителі повідомили про вибухи над Майкопом близько 2 години ночі. У регiонi працювали сили ППО.

У соцмережах пишуть про щонайменше два потужних вибухи в районі аеродрому «Ханська» біля Майкопа, який у жовтні 2024 року вже атакували українські військові.

Повітряна тривога в регіоні не оголошувалась. Місцева влада вибухи також поки не коментувала.

Очевидці поділились кадрами пожежі в районі аеродрому «Ханська» у соцмережах.