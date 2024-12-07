Ракурсhttps://racurs.ua/
В российском Майкопе слышали взрывы, было видно зарево и дым вблизи авиабазы "Ханская"
В российском Майкопе слышали взрывы, было видно зарево и дым вблизи авиабазы "Ханская" (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201923-v-rossiyskom-maykope-slyshali-vzryvy-bylo-vidno-zarevo-i-dym-vblizi-aviabazy-hanskaya-video.htmlРакурс
В ніч проти суботи, 7 грудня, росЗМІ заявили про вибухи в районі аеродрому «Ханська» поблизу міста Майкоп.
.
Місцеві жителі повідомили про вибухи над Майкопом близько 2 години ночі. У регiонi працювали сили ППО.
У соцмережах пишуть про щонайменше два потужних вибухи в районі аеродрому «Ханська» біля Майкопа, який у жовтні 2024 року вже атакували українські військові.
Повітряна тривога в регіоні не оголошувалась. Місцева влада вибухи також поки не коментувала.
Очевидці поділились кадрами пожежі в районі аеродрому «Ханська» у соцмережах.
Загрузка...