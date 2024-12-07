Треть объектов топливного сектора рф была поражена. Фото:

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Україна уразила або пошкодила третину об'єктів паливного сектору росії.

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Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти, щоб фінансувати війну. Вже зараз окупанти стикаються з проблемами під час відновлення об'єктів паливного сектору, третину яких уже вдалося уразити українським Силам оборони. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в інтерв’ю «Центру протидії дезінформації».

Третина тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено, — зазначив він.

За його словами, проблеми з відновленням виникли через імпортне обладнання, бо дістати його в умовах санкцій, дуже складно.

Також Юсов розповів, що обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в росії свідчить про те, що ворог відчуває наслідки атак.

Нагадаємо, у серпні Омський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших подібних заводів у росії та виробляє 21,6 млн т нафти на рік, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства. Тоді зазнала пошкоджень і була зупинена найбільш продуктивна на заводі установка первинної переробки нафти АВТ-11.