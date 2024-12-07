Парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президента

https://racurs.ua/n201947-parlament-ujnoy-korei-provalil-golosovanie-za-impichment-prezidenta.html

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Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю.

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Проект закону про імпічмент був поданий на пленарне засідання Національної асамблеї. Проте 7 грудня представники правлячої партії «Сила Народу», за винятком трьох депутатів, не брали участі в голосуванні. Відтак лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів голосували, але для ухвалення документа потрібно було 200 голосів. Про це повідомило Yonhap.

Однак конгресмен Лі Чже Мен заявив, що його соратники й надалі наполягатимуть на тому, що голосування за імпічмент президента потрібно буде проводити доти, доки його не ухвалять.

У цьому процесі ми побачимо, наскільки антинародною та антидержавною є партія «Сили народу», і як буде викрито лідера повстання у злочинній діяльності, — зазначив він.

Сьогоднішнє голосування у південнокорейському парламенті супродовжувалося мітингами біля стін Національної асамблеї.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для «знищення про-північнокорейських сил та підтримки конституційного порядку».

Парламент через шість годин скасував це рішення. А корейська поліція вже підозрює президента Юн Сок Йоля у державній зраді через спробу запровадити воєнний стан.

Джерело: Yonhap