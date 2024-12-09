ПВО ночью нейтрализовало почти все российские дроны. Фото:

https://racurs.ua/n201987-vozdushnye-sily-zayavili-o-neytralizacii-pochti-vseh-rossiyskih-dronov-nochu.html

Ракурс

Атаку російських дронів відбили українські військові вночі 9 грудня.

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Окупанти запустили з Орла та Приморсько-Ахтарська 37 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Також ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

ППО працювала у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. Зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих дронів.

Ще 18 російських безпілотників були локаційно втрачені, а один досі перебуває в повітрі.

Крім того, через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня росія запустила по Україні 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. ППО працювала у восьми областях. Було збито 28 ворожих БпЛА, а ще 46 безпілотників були локаційно втрачені.