Размер пенсии будет определяться по системе баллов: как это будет работать

https://racurs.ua/n202002-pensionnaya-reforma-pravitelstvo-planiruet-opredelyat-razmer-vyplat-po-sisteme-ballov.html

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Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу, який передбачає зміни в солідарному рівні: пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

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Базова пенсія буде обов’язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після сплати податків, повідомляє «Економічна правда».

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати. Її розрахунок стане простішим завдяки запровадженню бальної системи.

Крім того, уряд пропонує, що з 2025 року тим, хто планує вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде 32 роки страхового стажу. У 2024-му для цього було достатньо 31 року.

Вимоги для отримання пенсій змінювати не будуть. Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати 35 років трудового стажу (у разі виходу на пенсію у 60 років) або принаймні 15 років стажу (для виходу на пенсію у 65 років).

Разом з цим, держава дасть змогу вийти на пенсію особам, які у 65 років не мають достатньо трудового стажу, але накопичили певну кількість балів (про них нижче).

Базова пенсія — це складова солідарної пенсії, яку нараховуватимуть усім пенсіонерам. Вона буде своєрідним мінімальним розміром пенсії, який держава виплачуватиме у будь-якому разі і до якого додаватимуть частину пенсійної виплати, яка залежить від стажу громадянина.

Розмір базової пенсії буде однаковим для усіх пенсіонерів — 30% від мінімальної зарплати після вирахування з неї податків.

Якщо пенсійна реформа запрацює у 2025 році, то розмір базової пенсії становитиме 1848 грн (мінімальна зарплата — 8000 грн, а після сплати податку на доходи фізичних осіб та нового військового збору — 6160 грн).

Страхова пенсія — це частина солідарного рівня, яка залежить від трудового стажу пенсіонера та розміру зарплати, який він отримував. У всіх її розмір є і буде різним.

В межах реформи розрахунок розміру страхової виплати повністю переглянуть. Замість складних та заплутаних формул запровадять систему балів.

Простіше кажучи, розмір пенсійної виплати залежатиме від кількості зароблених протягом трудової діяльності балів. Їх людина отримуватиме кожного місяця, протягом якого була офіційно працевлаштованою (і роботодавець здійснював за неї внески до Пенсійного фонду).

Коли прийде час виходити на пенсію, то розмір страхової виплати визначатимуть, помноживши суму зароблених за всю трудову діяльність балів на вартість одного бала.

Вартість пенсійного бала переглядатимуть щороку у березні. Такий підхід замінить традиційну індексацію пенсій, адже збільшуючи вартість бала держава автоматично збільшуватиме розміри пенсійних виплат. І це має вирішити ще одну проблему пенсійної системи.

Наразі індексація здійснюється на суму, яка відображає половину зростання середньої зарплати та половину індексу інфляції. Це означає, що у періоди, коли економіка розвивається стабільно, а інфляція низька, пенсії зростають менше, ніж зарплати. Прив’язка до вартості бала розв’яже цю проблему, оскільки його ціна залежатиме виключно від розміру середньої зарплати.

Бальна система

Як вже йшлося вище, бали людина зароблятиме щомісяця. Кількість їх зарахування залежатиме від розміру зарплати. Якщо вона дорівнює середній офіційній зарплаті в Україні (за даними Пенсійного фонду), то за місяць роботи людині нараховується 10 балів.

У разі, якщо розмір винагороди перевищує середню зарплату в Україні, то кількість балів збільшується пропорційно. І навпаки — якщо менший, то балів буде пропорційно менше.

Наприклад, особа працевлаштована офіційно, а її зарплата становить 30 тис. грн. За даними Пенсійного фонду, середня зарплата у вересні 2024 року становила 18020,86 грн. Якби нова система розрахунку страхової пенсії вже діяла, то за показником середньої зарплати їй нарахували б 10 балів. Проте, оскільки в особи зарплата в 1,664 раза вища, то і кількість балів буде пропорційно більшою та становитиме 16,64.

Інший приклад: у вересні працівник отримував мінімальну зарплату — 8000 грн. Відтак, за такий місяць йому нарахують лише 4,44 пенсійного бала (бо 8000 грн це лише 44,4% від середньої зарплати в Україні).

Оскільки для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати щонайменше 35 років трудового стажу, то людина, яка все життя отримувала середню зарплату, заробить 4200 балів. Ця цифра перетвориться на своєрідний еталон, який використовуватимуть для обрахунку вартості одного бала. Мінімальна їх кількість, яка дасть право на отримання виплат за віком (за наявності необхідного стажу) — 1440 балів.

Вартість пенсійного бала розраховуватимуть раз на рік. Для цього добуток середньої зарплати за попередній рік та коефіцієнта 0,3 ділитимуть на 4200. Наприклад, для 2024 року вартість пенсійного бала, розрахована за цією формулою, становила б приблизно 1,02 грн.

Для того, аби розрахувати розмір страхової пенсійної виплати потрібно помножити кількість зароблених балів на вартість одного.

Наприклад, якщо особа, яка отримує зарплату 30 тис. грн, протягом всієї трудової діяльності отримувала зарплату, яка зажди приблизно однаково співвідносилася із середньою зарплатою по країні, то за 35 років стажу вона могла накопичити приблизно 6990 балів. За новою системою розмір страхової частини солідарної пенсійної виплати цій особі у 2024 році становив би 7130 грн.

Інший приклад — особа, яка все життя отримувала зарплату, яка становила приблизно 44% від середньої зарплати по країні (мінімалку). За 35 років трудової діяльності вона могла накопичити 1865 балів, а розмір її страхового компонента солідарної пенсії становив би близько 1902 грн.

Зрозуміло, що ці приклади максимально спрощені. Під час розрахунку пенсії держава буде брати до уваги розмір зарплати, яку отримував майбутній пенсіонер, протягом кожного місяця офіційного працевлаштування та порівнювати ці дані із середньою по країні.

Розмір солідарної пенсії

Розмір виплати, на яку претендуватиме людина після реформи розраховуватимуть як суму базової та страхової пенсій. Тобто, особа, яка все життя отримувала середню зарплату у 2024 році могла б претендувати на 6140 грн: базова пенсія 1848 грн «плюс» страхова виплата 4292 грн (добуток 4200 балів при вартості бала 1,02 грн).

Повертаючись до прикладів, розмір солідарної пенсії особи із зарплатою 30 тис. грн за новими правилами становив би 8978 грн, а особи з мінімалкою — 3750 грн.

Враховуючи це обмеження, максимальна кількість пенсійних балів буде розраховуватися із тієї суми, з якої було сплачено ЄСВ. Іншими словами, навіть якщо зарплата особи перевищує 15 мінімальних зарплат, то держава їй нарахує пенсійних балів лише за 15 мінімалок.

Після проведення реформи розміри виплат тим людям, які вже на пенсії, перерахують за новими правилами, тобто з урахуванням зароблених ними у минулому балів. Також до їхньої страхової виплати додадуть базову пенсію.

Інші доплати — за певний статус особи або особливі умови праці — виведуть із пенсійної системи та перекладуть на державний бюджет.

Очікується, що після реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% українських пенсіонерів. Якщо перерахована за новими правилами пенсія виявиться меншою, ніж раніше, то її розмір зменшувати не будуть.

Накопичувальний рівень пенсій

Ще одна частина реформи — запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Його передбачили у законодавстві ще у далекому 2003 році, проте з того часу усі спроби його реально запровадити були невдалими. Востаннє таку спробу намагалися зробити у Міністерстві фінансів у 2021 році — за декілька місяців до початку великої війни.

Особливістю другого рівня є індивідуальний характер внесків. Якщо на солідарному рівні виплати здійснюють із «загального казанка», у який роблять внески громадяни працездатного віку, то на накопичувальному, розмір майбутніх виплат залежить виключно від того, скільки особа сама собі відклала на старість.

В межах реформи кожному працюючому українцю відкриють індивідуальні пенсійні рахунки, які щомісяця будуть поповнювати роботодавці та держава. Накопичувальний фонд, який керуватиме цими коштами, буде інвестувати їх для того, аби вберегти від інфляції та примножити.

На відміну від внесків до солідарного пенсійного фонду (які одразу ж витрачаються на виплату чинним пенсіонерам) кошти у накопичувальному залишатимуться у власності особи. Наприклад, їх можна буде передавати у спадок.

Доступ до накопичувальних внесків відкриється лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу.

У разі довічної пенсії право на передачу у спадок накопичених внесків буде зберігатися лише протягом 10 років, а у разі пенсії на визначений строк таке право зберігатиметься протягом всього періоду виплат. Однак, якщо пенсіонер переживе встановлений період, то виплати припиняться.

Розмір пенсійної виплати з накопичувального фонду становитиме не менше половини прожиткового мінімуму. Якщо людина приєднається до другого рівня пенсійної системи надто пізно та ще не встигне накопичити достатньо коштів для таких виплат, то вона зможе отримати усі свої заощадження одноразовим платежем або спрямувати їх на солідарний рівень (придбавши пенсійні бали).

Як зазначають у Мінсоцполітики, держава створить спеціальний фонд, який гарантуватиме пенсійні накопичення громадян (за прикладом Фонду гарантування вкладів для банків).