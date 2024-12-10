беларусь на границе с Украиной испытала новую ракету

https://racurs.ua/n202046-belarus-na-granice-s-ukrainoy-ispytala-novuu-raketu.html

Ракурс

білорусь 10 грудня випробувала нову ракету 9М318 біля кордону з Україною.

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Про це повідомив «Беларускі Гаюн».

У кількох західних та північних областях України удень через це оголошувалася повітряна тривога.

Зазначається, що випробування проводилися на болоті «Ольманське» та території колишнього авіаційного полігону «Мерлінський» у південній частині білорусі.

У цьому районі до 20 грудня діє нова зона обмеження польотів із забороною польотів на висотах від землі до 20 км.

Ракета 9М318 призначена для ураження швидкісних маневрених аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей. Є модернізованим елементом системи «Бук-МБ2».

Подібні стрільби на тому ж болоті проводилися в лютому 2022 року, коли ЗС рб виконали два бойові пуски ракетним комплексом «Точка-У» у рамках навчань білорусі та росії «Союзна рішучість» на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з «Бука».