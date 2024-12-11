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Ракурс
Нацполиция проводит массовые проверки в поездах и на вокзалах

Нацполиция проводит массовые проверки в поездах и на вокзалах (ФОТО)

11 дек 2024, 08:39
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Нацполіція проводить масові перевірки у поїздах та на вокзалах, оглядають у тому числі пасажирів. Це відбувається у Києві та Київській області.


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Про це повідомляє саме відомство. За його даними тривають «процесуальні дії».

Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання, — йдеться у повідомленні.

Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати, — додали у поліції.

Источник: Ракурс


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