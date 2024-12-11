Нацполиция проводит массовые проверки в поездах и на вокзалах

https://racurs.ua/n202052-nacpoliciya-provodit-massovye-proverki-v-poezdah-i-na-vokzalah-foto.html

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Нацполіція проводить масові перевірки у поїздах та на вокзалах, оглядають у тому числі пасажирів. Це відбувається у Києві та Київській області.

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Про це повідомляє саме відомство. За його даними тривають «процесуальні дії».

Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання, — йдеться у повідомленні.