Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне осудили девятерых пленных морпехов, защищавших Мариуполь

Оккупанты осудили девятерых пленных морпехов, защищавших Мариуполь

11 дек 2024, 13:38
999

На окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення.


.

Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.

Окупанти звинуватили їх в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року. Українські герої-оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров