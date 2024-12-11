Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росіяни засудили полонених морпіхів, які захищали Маріуполь

Росіяни засудили дев’ятьох полонених морпіхів, які захищали Маріуполь

11 гру 2024, 13:38
999

На окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення.


.

Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.

Окупанти звинуватили їх в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року. Українські герої-оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів