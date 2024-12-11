Росіяни засудили полонених морпіхів, які захищали Маріуполь

https://racurs.ua/ua/n202062-rosiyany-zasudyly-dev-yatoh-polonenyh-morpihiv-yaki-zahyschaly-mariupol.html

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На окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення.

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Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.

Окупанти звинуватили їх в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року. Українські герої-оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.