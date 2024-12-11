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Ракурс
Согласован новый пакет санкций против рф, фото: Picpedia

Послы ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

11 дек 2024, 18:17
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Посли країн Євросоюзу сьогодні, 11 грудня, погодили новий — вже 15-й — пакет санкцій у відповідь на агресію рф проти України.


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Про це повідомляється на сторінці у соцмережі X Угорського головування у Євросоюзі.

Зазначається, що:

  • пакет розширює перелік більше фізичних та юридичних осіб щодо яких запроваджуються санкції;
  • санкції також спрямовані проти суб'єктів у рф та третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню росії через обхід експортних обмежень;
  • ухвалені санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій чи політики, що підтримують дії рф проти України.

Источник: Ракурс


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