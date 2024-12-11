Посли ЄС погодили новий пакет антиросійських санкцій

Погоджено новий пакет санкцій проти рф, фото: Picpedia

https://racurs.ua/ua/n202073-posly-ies-pogodyly-novyy-paket-antyrosiyskyh-sankciy.html

Ракурс

Посли країн Євросоюзу сьогодні, 11 грудня, погодили новий — вже 15-й — пакет санкцій у відповідь на агресію рф проти України.

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Про це повідомляється на сторінці у соцмережі X Угорського головування у Євросоюзі.

Зазначається, що: