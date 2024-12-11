Посли ЄС погодили новий пакет антиросійських санкцій

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Погоджено новий пакет санкцій проти рф, фото: Picpedia
Посли ЄС погодили новий пакет антиросійських санкційhttps://racurs.ua/ua/n202073-posly-ies-pogodyly-novyy-paket-antyrosiyskyh-sankciy.htmlРакурс
Посли країн Євросоюзу сьогодні, 11 грудня, погодили новий — вже 15-й — пакет санкцій у відповідь на агресію рф проти України.
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Про це повідомляється на сторінці у соцмережі X Угорського головування у Євросоюзі.
Зазначається, що:
- пакет розширює перелік більше фізичних та юридичних осіб щодо яких запроваджуються санкції;
- санкції також спрямовані проти суб'єктів у рф та третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню росії через обхід експортних обмежень;
- ухвалені санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій чи політики, що підтримують дії рф проти України.