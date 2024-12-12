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Ракурс
В Москве ликвидировали инженера, модернизировавшего ракеты. Фото:

Разработчика российских ракет Х-69 ликвидировали в Москве — СМИ

12 дек 2024, 12:51
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Російського розробника ракет ліквідували в Москві.


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В столиці країни-агресора застрелили заступника генерального конструктора КБ «Марс» Михайла Шатського. Його вбили у районі Кузьминського лісопарку. Про ліквідацію повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в спецслужбах та Силах оборони.

Російський журналіст Олександр Невзоров заявив про ліквідацію Шатського «силами ГУР».

У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю, — написав він.

За інформацією росЗМІ, Шатський був заступником генерального конструктора, керівником відділу програмного забезпечення московського КБ «Марс». Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БпЛА.

Нагадаємо, 9 грудня в центрі тимчасово окупованого Донецька підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії, де загинули понад 50 українських військовополонених

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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