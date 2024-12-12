У Москві ліквідували інженера, який модернізував ракети. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202092-rozrobnyka-rosiyskyh-raket-h-69-likviduvaly-u-moskvi-zmi.html

Ракурс

Російського розробника ракет ліквідували в Москві.

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В столиці країни-агресора застрелили заступника генерального конструктора КБ «Марс» Михайла Шатського. Його вбили у районі Кузьминського лісопарку. Про ліквідацію повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в спецслужбах та Силах оборони.

Російський журналіст Олександр Невзоров заявив про ліквідацію Шатського «силами ГУР».

У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю, — написав він.

За інформацією росЗМІ, Шатський був заступником генерального конструктора, керівником відділу програмного забезпечення московського КБ «Марс». Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БпЛА.

Нагадаємо, 9 грудня в центрі тимчасово окупованого Донецька підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії, де загинули понад 50 українських військовополонених

Джерело: «Суспільне»