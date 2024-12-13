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Массированная атака российских ракет по Украине — что известно

Массированная атака российских ракет по Украине — что известно

13 дек 2024, 08:40
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Україна 13 грудня опинилася під черговою масованою атакою російських ракет.


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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що в черговий раз мішенню ворога стали енергетичні об'єкти країни.

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми, — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу з 7.00 — 7.30 оголосили по всій країні, Повітряні сили повідомляли про зліт МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка». Моніторингові сервіси повідомляють про пуски «Калібрів» з Чорного моря.

Вибухи лунали в Одесі, Херсоні (там двоє поранених, Хмельниччині, Рівненщині Львівщині та Івано-Франківщині. На Київщині працювала ППО.

Одеса була під балістичним обстрілом з окупованого росіянами Криму.

Окупанти завдали удару безпілотником по житловому будинку у Харкові. 13 грудня близько 1.40 ворожий БпЛА влучив у дах п’ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон.

Польща підняла авіацію через масований обстріл.

Источник: Ракурс


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