СБУ запустила чат-бот для сбора информации о вербовщиках. Фото: СБУ

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Служба безпеки України запустила чат-бот для збору інформації про вербувальників.

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Чат-бот «Спали ФСБешника» працює в месенджері Telegram. Туди зможуть звернутися ті, кому пропонують підпалити авто військових чи адміністративну будівлю, влаштувати теракт чи мінування. Про це прес-центр СБУ 13 листопада повідомив у Telegram.

У спецслужбі пояснили, що обрали саме Telegram, бо цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

Для того, щоб повідомити про вербовку, потрібно відкрити сам чат-бот і написати, що саме пропонують окупанти. Також слід додати інформацію про контакт, який хотів це зробити, та інші деталі, які допоможуть викрити ворога.

У Службі безпеки України заявили, що зі свого боку гарантують конфіденційність.

Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде «своїм другом» для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк, — наголосили у відомстві.

Також правоохоронці нагадали, що кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які були завербовані російськими спецслужбами. Ці зловмисники 28 листопада підірвали вибухівку у Вишгородському районі на Київщині поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.