Зеленский впервые провел заседание технологической ставки. Фото: ОП

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Перше засідання технологічної Ставки відбулося сьогодні, 13 грудня.

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Технологічна Ставка — це спеціальний формат впровадження інновацій, які необхідні для оборони країни. Участь беруть науковці та виробники зброї, розробники технологічних рішень для Сил оборони. Про це президент Володимир Зеленський пояснив у Telegram.

На засіданні також були присутні, як зазвичай, усі командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки. Ключовою темою став захист неба від російських ракет та дронів-камікадзе.

Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист, — заявив президент.

Глава держави також наголосив, що на наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення.

Нагадаємо, 11 листопада на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про посилення протиповітряної оборони України. Тоді ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для агресії рф.