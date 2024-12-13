Стрелец МВГ Херсонской бригады Виктор. Фото: Воздушные силы

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Мобільні вогневі групи також ефективно відпрацювали під час відбиття сьогоднішньої масованої російської атаки з повітря.

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Так, у Миколаївській області стрілець мобільної вогневої групи зенітної ракетної Херсонської бригади Віктор уразив ворожу ціль під час свого першого бойового завдання. Російську ракету він збив із переносного зенітного ракетного комплексу «Стінгер». Про це 13 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Сам боєць МВГ розповів, що чекав цього моменту півтора року, з того часу як мобілізувався до війська.

Емоції вкрай важко передати! Завжди мріяв, що прийде час і я знищу ворожий безпілотник, можливо й не один. Але, щоб ракету! Працювати із такою зброєю мені раніше не доводилося, проте під час пострілу зовсім не хвилювався. Разом із побратимами швидко ідентифікували ціль, звідки та куди летить ворожа ракета, а далі були максимальна увага, віра в результат і справа техніки, — розповів Віктор.

Сам військовий зізнався, що його головною мотивацією боротися з окупантами є близькі та рідні.

Нагадаємо, в Повітряних силах поінформували, що в одній із західних областей мобільна вогнева група змогла збити ворожу повітряну ціль з ПЗРК «Ігла». Ворожу ціль збив командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк.