Артиллерия ВСУ на некоторых направлениях превосходит российскую. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202144-artilleriya-vsu-na-nekotoryh-napravleniyah-prevoshodit-rossiyskuu-vtroe-komandovanie.html

Ракурс

Українська артилерія за кількістю подекуди переважає російську.

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На окремих напрямках Сили оборони України змогли досягти трикратної переваги над армією країни-агресора в артилерії. Хоча ще на початку повномасштабного вторгнення ворог мав перевагу в артилерії приблизно п’ять до одного. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин 13 грудня заявив в ефірі телемарафону.

Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів та артилерії на нашій стороні становить 1,5 до 1 або навіть 3 до 1, — зазначив він.

За словами Волошина, російська армія використовує артилерію по великих квадратах, а українські гармаші відправляють кожен снаряд у ціль. Саме завдяки майстерності українських «Богів війни» загарбники втрачають перевагу в артилерії.

Речник ОСУВ «Хортиця» наголосив, що окупанти намагаються компенсувати нестачу артилерії використанням більшої кількості КАБів. А кількість використаних артилерійських снарядів та керованих авіабомб залежить від інтенсивності бойових дій на кожному окремо взятому напрямку.

Нагадаємо, у листопаді високий представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не змогли поставити Україні обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року, але вже передали понад 980 тис. артснарядів. А обіцяний мільйон боєприпасів надійде до кінця цього року.