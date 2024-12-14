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Воздушные силы сообщили о потере в бригаде тактической авиации
Воздушные силы сообщили о потере в бригаде тактической авиацииhttps://racurs.ua/n202168-vozdushnye-sily-soobschili-o-potere-v-brigade-takticheskoy-aviacii.htmlРакурс
У Повітряних силах 14 грудня повідомили про втрату у бригаді тактичної авіації.
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Ідеться про загибель молодого пілота — льотчика 299-ї бригади тактичної авіації. У ПС не називаюьб його імені, але зазначили, що герой убивав російських агресорів на найгарячіших напрямках фронту.
Пілоти тактичної авіації Повітряних сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій, — зазначили у прес-службі ПС.
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