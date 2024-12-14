Воздушные силы сообщили о потере в бригаде тактической авиации

https://racurs.ua/n202168-vozdushnye-sily-soobschili-o-potere-v-brigade-takticheskoy-aviacii.html

Ракурс

У Повітряних силах 14 грудня повідомили про втрату у бригаді тактичної авіації.

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Ідеться про загибель молодого пілота — льотчика 299-ї бригади тактичної авіації. У ПС не називаюьб його імені, але зазначили, що герой убивав російських агресорів на найгарячіших напрямках фронту.