Лук, картофель и восьмерых мужчин в багажнике вывозил за границу водитель буса

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Ракурс

Цибулю, картоплю і вісьмох порушників у багажнику намагався вивезти за кордон водій мікроавтобусу.

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У ДПСУ 14 грудня повідомили, що «Мерседес Спринтер», яким керував чоловік, зупинили на одному із контрольних постів прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. 63-річний мешканець Закарпаття стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

Однак під час огляду виявилося, що за подвійною стінкою ховалися ухилянти з різних регіонів України.

Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини. Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

Водія та його «пасажирів» затримали.

У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації «подорожі» українців.