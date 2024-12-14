Цибулю, картоплю і вісьмох чоловіків у багажнику вивозив за кордон водій бусу

https://racurs.ua/ua/n202169-cybulu-kartoplu-i-vismoh-cholovikiv-u-bagajnyku-vyvozyv-za-kordon-vodiy-busu-video.html

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Цибулю, картоплю і вісьмох порушників у багажнику намагався вивезти за кордон водій мікроавтобусу.

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У ДПСУ 14 грудня повідомили, що «Мерседес Спринтер», яким керував чоловік, зупинили на одному із контрольних постів прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. 63-річний мешканець Закарпаття стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

Однак під час огляду виявилося, що за подвійною стінкою ховалися ухилянти з різних регіонів України.

Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини. Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

Водія та його «пасажирів» затримали.

У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації «подорожі» українців.