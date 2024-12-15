ВСУ заставили оккупантов бежать из села Песчаное. Карта: DeepState

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Російські окупанти спробували захопити село Піщане у Донецькій області.

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Загарбники на Покровському напрямку біля Піщаного розпочали висування своїх штурмових груп з метою окупації села. Однак ЗСУ, які проводили в цей момент стабілізаційні заходи в цьому районі, змусили ворога відкотитися. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Так співпало, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко, — заявили аналітики та поінформували, що цей населений пункт контролюється окупантами.

Зазначається, що в районі Піщаного орієнтовні сили обох сторін були рівні. Українські захисники застосували гранати, ручні гранатомети та стрілецьку зброї. Росіяни змушені були відкотитися до посадок біля Шевченка.

Нагадаємо, напередодні в DeepState інформували, що окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового. Ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста. Противник взяв у полон чотирьох бійців Сил оборони України.