Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міськради Курахового

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Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового
Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міськради Кураховогоhttps://racurs.ua/ua/n202172-okupanty-vyvisyly-sviy-prapor-na-budivli-miskrady-kurahovogo.htmlРакурс
Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового.
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Про це повідомили аналітики Deep State.
Попри «офіційну смугу» ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста, взяли у полон чотирьох бійців Сил оборони України, — ідеться у пабліку.