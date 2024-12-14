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Ракурс
Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового

Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міськради Курахового

14 гру 2024, 19:37
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Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового.


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Про це повідомили аналітики Deep State.

Попри «офіційну смугу» ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста, взяли у полон чотирьох бійців Сил оборони України, — ідеться у пабліку.

Джерело: Ракурс


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