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Ракурс
Оккупанты вывесили свой флаг на здании горсовета Курахового

Оккупанты вывесили свой флаг на здании горсовета Курахового

14 дек 2024, 19:37
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Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового.


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Про це повідомили аналітики Deep State.

Попри «офіційну смугу» ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста, взяли у полон чотирьох бійців Сил оборони України, — ідеться у пабліку.

Источник: Ракурс


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