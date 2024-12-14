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Оккупанты вывесили свой флаг на здании горсовета Курахового
Оккупанты вывесили свой флаг на здании горсовета Кураховогоhttps://racurs.ua/n202172-okkupanty-vyvesili-svoy-flag-na-zdanii-gorsoveta-kurahovogo.htmlРакурс
Окупанти вивісили свій прапор на будівлі міської ради Курахового.
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Про це повідомили аналітики Deep State.
Попри «офіційну смугу» ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста, взяли у полон чотирьох бійців Сил оборони України, — ідеться у пабліку.
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