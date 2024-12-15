Враг ударил по объекту инфраструктуры в Николаеве, есть раненые

Враг ударил по объекту инфраструктуры в Николаеве. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n202187-vrag-udaril-po-obektu-infrastruktury-v-nikolaeve-est-ranenye.html

Ракурс

Об'єкт інфраструктури у Миколаєві був атакований російськими окупантами.

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У неділю, 15 грудня, ворожа армія спрямувала на обласний центр дрони-камікадзе. Ворожі БпЛА вранці влучили в об'єкт інфраструктури. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Сьогодні, 15 грудня, о 6.57 ворог атакував місто БпЛА типу Shahed 131/136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників, — написав він.

За словами очільника області, у ніч на 15 грудня сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївською областю чотири «Шахеди».

Нагадаємо, вночі 15 грудня російська армія випустила по Україні 108 дронів. Сили ППО знищили 56 безпілотників у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Ще 49 ворожих БпЛА не досягли своїх цілей бо були локаційно втрачені.