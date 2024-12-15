Российским военным в Сирии не хватает пищи и воды. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія виводить свої війська з Сирії.

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Проблеми з евакуацією російського контингенту з віддалених сирійських районів загострились. Окупантів на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Башара Асада збройні угруповання. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 15 грудня повідомило у Facebook.

У російських військах говорять, що Кремль нібито хоче залишити контингент на сирійських базах у «Тартусі» та «Хмеймім». Там має залишитися близько 3 тис. військовослужбовців.

Однак на цих базах, а також російських кораблях у Сирії спостерігаються проблеми з питною водою та продовольством.

У ГУР зазначають, що російські солдати очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі. На 14 грудня були заплановані рейси двох Ан-124−100 та двох Іл-76МД з Чкаловська до Хмейміма.

Нагадаємо, країна-агресор росія звернулася до Туреччини із запитом про допомогу у виведенні свого військового контингенту з території Сирії.