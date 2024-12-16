Евросоюз принял 15-й пакет санкций против рф. Фото:

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Європейський Союз запровадив 15-й санкцій пакет проти російської федерації.

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До санкційного списку потрапили 54 фізичних і 30 юридичних осіб. Під обмеженнями, зокрема, двоє високопоставлених чиновників із Китаю. Також санкції запроваджені проти осіб з Китаю та КНДР. Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Зазначається, що нові санкції покликані розв’язати проблему обходу попередніх обмежень ЄС.

В Раді ЄС додали, що вводять санкції проти військових рф, причетних до удару по «Охматдиту», керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

Як пише видання Politico, тіньовий флот росії окрім обходу санкцій допомагає у транспортуванні танків, палива та іншого військового обладнання.

Нагадаємо, 11 грудня посли країн Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію рф проти України. Зокрема, санкції спрямовані проти суб'єктів у рф та третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню росії через обхід експортних обмежень.

Джерело: Politico