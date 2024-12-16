Издевательство над солдатами в 211 бригаде – появилась реакция Сырского, Генштаба и омбудсмена

https://racurs.ua/n202224-izdevatelstvo-nad-soldatami-v-211-brigade-poyavilas-reakciya-syrskogo-genshtaba-i-ombudsmena.html

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив перевірку до 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, де керівництво знущалося з солдатів.

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Командира військової частини відсторонено від виконання служби.

У Генштабі додали, що за окремими фактами у вересні вже проводили перевірку в бригаді. І за її результатами порушили кримінальне провадження.

Зокрема, журналісти УП з’ясували, що керівництво бригади вимагало гроші у бійців, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із солдатів розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Наразі ніхто не поніс покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили в піхоту, — йшлося в статті.

Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, а його похресник був командиром одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Саме він фізично знущався з бійців бригади та вимагав у них гроші, зокрема за нескладання протоколів за вживання алкоголю під час служби.

Крім цього, він облаштував так звану «клітку», куди кидали роздягнутих військових для подальшого вимагання грошей за звільнення.

Також комбриг відправляв деяких бійців на Хмельниччину для будівництва власного будинку. За даними видання, покарання за знущання та відправку військових на завдання не за призначенням досі ніхто не поніс.

Омбудсман Дмитро Лубінець відправив листи Генштабу та у Військову службу правопорядку в ЗСУ, щоб провести розслідування у справі про ймовірні факти знущань з військовослужбовців у 211 понтонно-мостовій бригаді. Він додав, що взяв справу під особистий контроль.

Історія питання

Для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тис грн тому, хто виявив порушення, — розповідає УП офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-ій бригаді і займався внутрішньою перевіркою. — Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші.

В основному знущаннями над бійцями займався син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка — на той момент старший лейтенант, а зараз уже капітан, Владислав Пастух, який був командиром одного зі взводів у першому батальйоні. «Він погрожував тим, що його батя — начальник штабу, а хрещений — комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть „на м’ясо“. За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші», — додає співрозмовник УП серед сержантів.

Співрозмовники УП надали фото й відео, які знімав Пастух, а також пояснення, рапорти та заяви постраждалих. Дослівно:

Я, …, передавав гроші солдату Удоду для передачі м-ру Сірому задля того, щоб мене не везли на освідчення. Гроші перекидалися на банківську картку та передавалися готівкою. А також, Пастух В.В. організував так звану «клітку», куди кидали роздягнутих військовослужбовців (також і мене) з метою подальшого вимагання грошей за звільнення з «клітки».

В одній із заяв від постраждалого військового зазначається:

Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив’язували до дерв’яного хреста і фізично знущалися наді мною…

Після цієї історії, яка викликала великий резонанс всередині бригади, Пастуха-молодшого перевели в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти і довели перекази квитанціями.

Співрозмовники УП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання над військовими не було відкрите ні прокуратурою, ні ДБР. Тобто Пастух-молодший не поніс жодної відповідальності за свої дії.