Рейнджеры ССО уничтожили взвод россиян в Курщине. Фото:

https://racurs.ua/n202223-reyndjery-sso-unichtojili-vzvod-rossiyan-na-kurschine-video.html

Ракурс

Російська армія знову зазнала втрат у Курській області рф.

.

Взвод ворожої піхоти на трьох БТР-82 спробував взяти штурмом українські позиції на Курщині. Однак рейнджери 4-го полку та 8-го полку ССО знищили всіх ворогів разом із технікою. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 16 грудня повідомили у Telegram.

Зазначається, що оператори заздалегідь замінували територію та за підтримки злагоджених прямих дій, FPV-дронів та скидів з Mavic успішно знищили противника. Деякі росіяни були змушені здатися у полон.

Нагадаємо, нещодавно Сили спецоперацій України наробили шуму на позиціях російських загарбників. Українські специ увірвалися з тилу на позиції ворога на в’язали бій. У ході перестрілки було знищено трьох російських військових, ще один окупант здався в полон. У ході бою противник намагався з дронів скидати гранати, проте бійці ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських БпЛА Mavic.